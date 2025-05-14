Уже с 20 мая 2025 года граждане смогут ездить на личных автомобилях в Агдам, Физули, Ходжавенд, Джебраил, Зангилан, Ханкенди, Ходжалы и Агдере. Для этого им потребуется получить разрешение на портале «Наш путь в Карабах» (www.yolumuzqarabaga.az). Все выданные пропуска будут действительны в течение двух дней. Об этом Minval сообщили в Государственном агентстве туризма и Министерстве цифрового развития и транспорта.

Следует отметить, что ранее портал выдавал разрешение на посещение только городов Шуша, Лачин и поселка Суговушан.

В рамках одной поездки разрешение можно получить максимум на 9 человек, включая водителя, на частном легковом автомобиле, соответствующем категории «B».

Перед отъездом водители должны ознакомиться с правилами поездки и информацией по минной безопасности, опубликованными в портале «Наш путь в Карабах», а также информировать об этом путешественников. Кроме того, людям рекомендовано не отклоняться от заданного маршрута и быть внимательными на протяжении всей поездки. Граждане также могут получить информацию о гостиницах и других средствах размещения, действующих в местах назначения, через портал «Наш путь в Карабах».