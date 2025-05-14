Компания Apple вместе с Syncron работает над нейроимплантом, постредством которого можно будет управлять устройствами Apple силой мысли. Об этом информируетгазета The Wall Street Journal.

Компании ведут разработку устройства под названием Stentrode, которое представляет собой стент, который имплантируется в вену рядом с двигательной корой мозга. Имплант при этом может дать возможность десяткам тысяч людей с повреждениями спинного мозга или заболеваниями, поражающими нервную систему, пользоваться гаджетами.

Устройство находится на ранних стадиях разработки и пока не может имитировать работу курсора, вместе с тем, в отличие от имплантов Neuralink, Stentrode не вживляется напрямую в кору мозга, что может задать новый стандарт для нейроимплантов, о котором Apple намерена объявить уже в этом году.