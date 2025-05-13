Американский лидер Дональд Трамп не будет переименовывать Персидский залив в Арабский. Данное решение он принял из-за позиции Ирана, пригрозившего ответом на эти действия, отмечается CNN со ссылкой на источник.

«Эти планы [по переименованию Персидского залива] изменились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арабские страны на протяжении долгого времени добивались переименования водоема, но CNN утверждает, что этот шаг может разозлить Иран, который выступает за сохранение прежнего названия залива.