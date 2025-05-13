Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Министр возложил цветы к могиле общенационального лидера и почтил его память.

Затем Гюлер посетил Аллею шехидов, возложил венок к «Вечному огню» и с уважением почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложил цветы на их могилы.

Я.Гюлер также возложил венок к памятнику турецким шехидам, воздвигнутый в память о турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку от армяно-большевистских формирований в 1918 году.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил Парк Победы в Баку.