Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Министр возложил цветы к могиле общенационального лидера и почтил его память.
Затем Гюлер посетил Аллею шехидов, возложил венок к «Вечному огню» и с уважением почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложил цветы на их могилы.
Я.Гюлер также возложил венок к памятнику турецким шехидам, воздвигнутый в память о турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку от армяно-большевистских формирований в 1918 году.
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил Парк Победы в Баку.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Bakü’de Zafer Anıtı’nı, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini, Şehitler Hiyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaretinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/XvFCMYk1oh
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2025