Агентство по дошкольному и общему образованию информировано о недавнем негативном инциденте, произошедшем в одной из школ, информация об этом публиковалась в СМИ и социальных сетях. В связи с этим создана комиссия.

Об этом сказал журналистам директор Агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что проводится проверка.

«У Агентства есть соответствующая инструкция по поводу проведения мероприятия «Последний звонок». Соблюдение этой инструкции является обязательным. Мы призываем руководителей образовательных учреждений строго придерживаться этих требований. Всем учебным заведениям направлен образцовый протокол. В нем предусмотрены короткие выступления учеников, творческие элементы. Но проведение пышных мероприятий, сопряженных с большими финансовыми затратами, недопустимо», — добавил он.