6 июня в SEA BREEZE состоится открытие летнего музыкального сезона, которого жители и гости столицы каждый год, на протяжении более 10 лет, ждут с особым трепетом.

Хедлайнер вечера — народный артист Азербайджана, певец и композитор Мири Юсиф. С главной летней сцены SEA BREEZE прозвучат самые любимые хиты исполнителя. Перед концертом зрителей ждет музыкальный сюрприз — яркие выступления Дмитрия Колдуна и Амирчика, а завершится концерт роскошным салютом над Каспием.

Билеты в продаже на сайте и в приложении iTicket, а также во всех кассах города.