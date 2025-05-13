Продолжается реставрация мозаик в Баку.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой были проведены работы по реставрации мозаик – редкого образца монументального искусства – во многих районах Баку.

Реставрационные работы уже завершены перед предприятием, расположенным на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе, и перед Сураханским железнодорожным переездом на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе.

В настоящее время работы продолжаются по другим адресам. Этот проект открывает новую страницу в культурной жизни столицы, возвращая жителям города и будущим поколениям утраченное дыхание времени.