Продолжается реставрация мозаик в Баку.
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой были проведены работы по реставрации мозаик – редкого образца монументального искусства – во многих районах Баку.
Реставрационные работы уже завершены перед предприятием, расположенным на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе, и перед Сураханским железнодорожным переездом на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе.
В настоящее время работы продолжаются по другим адресам. Этот проект открывает новую страницу в культурной жизни столицы, возвращая жителям города и будущим поколениям утраченное дыхание времени.