На фоне обострения напряжённости с Пакистаном после теракта 22 апреля Индия выбрала необычную форму дипломатического давления — через туризм. Под влиянием усиливающихся националистических настроений власти и туроператоры начали поощрять отказ от поездок в Турцию и Азербайджан, объявив их «странами, поддерживающими Пакистан», сообщают индийские СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц.

В 2024 году Турцию посетили около 330 000 индийских туристов, Азербайджан — около 240 000. Эти направления пользовались устойчивым спросом у граждан Индии, одной из крупнейших наций по выездному туризму в мире. Однако теперь они фактически исключены из рекламных кампаний, а индийским гражданам настойчиво рекомендуют «более надёжные» направления — прежде всего Армению и Грецию.

На первый взгляд, всё выглядит логично: Армения не участвует в конфликтах с Индией, активно развивает сотрудничество в сфере образования и технологий. Однако за фасадом «безопасного» партнёра скрывается совсем другая реальность.

Пока дипломатические ведомства подписывают меморандумы, на практике в Армении расцветает подпольный бизнес, использующий туризм как прикрытие для миграционных афер. Эксперты предупреждают: часть индийцев, едущих в Армению в поисках отдыха или «дешёвого пути в Европу», могут оказаться в ловушке.

Как уже сообщал Minval, в индийском штате Харьяна полиция города Кайтхал недавно раскрыла мошенническую схему, в рамках которой мигрантов заманивали «европейскими турами», а фактически отправляли в Армению. Там они оказывались без работы, легального статуса и возможности вернуться. Один из организаторов, житель деревни Тели Кхеда Чандрашекхар, уже арестован. Но, по словам правоохранителей, это лишь вершина айсберга — схема указывает на существование хорошо организованной транснациональной сети.

Это далеко не первый подобный инцидент с участием Армении. Ранее страна уже фигурировала в заголовках СМИ в связи с поддельными «гастролями» фольклорных ансамблей, махинациями с визами, аферами в консульствах и даже случаями укрытия разыскиваемых преступников и террористов. Всё это указывает на устойчивую тенденцию: Армения становится транзитным узлом и ловушкой для уязвимых мигрантов.

Сегодня к этим категориям добавились и индийские «искатели европейской мечты», которых заманивают обещаниями «почти Европы» и бросают в нищете и безысходности. Без прав, без статуса, без внимания со стороны армянских властей, они буквально исчезают — если не физически, то юридически и социально.

Таким образом, пока Индия демонстративно «наказывает» Турцию и Азербайджан за их политические симпатии, она параллельно поощряет схему, где её собственных граждан используют как товар — при посредничестве армянских структур.