Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.

Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф.

По его словам, без согласия Путина урегулировать конфликт в Украине мирным путем невозможно, контакты с РФ необходимы.

Уиткофф также заявил, что отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах сторон в Турции.

«Основные проблемы связаны с пятью регионами. Россия контролирует — в подавляющем большинстве — два из этих регионов», — подчеркнул он.

По словам Уиткоффа, Запорожская атомная электростанция является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является «важной частью этого обсуждения».