Сегодня на продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе дал показания Эльшад Алышов, пострадавший в результате резни населения села Башлыбель Кяльбаджарского района со стороны армянских вооруженных формирований.

Алышов заявил, что после оккупации Кяльбаджара они были вынуждены покинуть Башлыбель, и что в то время они хотели покинуть район на машине со стороны тоннеля вместе с матерью, сестрой, младшим братом, двоюродными братьями и сестрами и невесткой дяди.

«Армяне окружили тоннель. Когда мы проезжали оттуда, они открыли огонь по нашей машине. В результате моя мать была ранена в ногу, сестра получила сквозное ранение в рот. Я вынес мать на спине, но брата и остальных вытащить не смог. До сих пор нет никаких известий об их судьбе», — рассказал Э. Алышов.

Заявив, что они находились на дороге со своим соседом Юсифом, пострадавший также отметил, что машина, в которой они находились, подверглась обстрелу. Затем он сказал: «Юсиф был ранен в 50–60 метрах от машины. Его брат погиб, а его жена и племянница получили ранения».