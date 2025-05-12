Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал решение террористической организации РКК о самороспуске позитивным шагом, указав на необходимость практических шагов по его реализации.

Об этом дипломат заявил на совместной пресс-конференции с коллегами из Сирии и Иордании в Анкаре.

«Если решение РКК о самороспуске будет искренне реализовано, это будет очень хорошим шагом для всех, для нашего будущего», — сказал Фидан.

Глава МИД подчеркнул, что вслед за принятием решения о самороспуске роспуске РКК необходимо предпринять практические шаги. По его словам, власти Турции будут внимательно отслеживать такие шаги.