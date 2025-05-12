Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые приостанавливали работу из-за обострения с конфликта Пакистаном.

Об этом сообщает телеканал News18.

«‎Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что пилоты получили соответствующее уведомление после указаний ВВС Индии.