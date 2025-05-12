В Зардабском районе арестованы лица, подозреваемые в краже 2 720 метров кабеля на сумму 12 тыс. манатов.

Как сообщил в МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны Тебриз Махмудов, Самеддин Керимов и его брат Авазхан Керимов, подозреваемые в краже проводов в селах Алиджанлы, Далигушчу, Отманоба, Гусейнханлы, Ханмамедли и Гёдякгобу Зардабского района.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.