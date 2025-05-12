Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать указ, который приведёт к снижению цен на лекарства в США на 30–80% — за счёт их удорожания в других странах.

«В течение многих лет мир задавался вопросом, почему рецептурные препараты в США стоят в 5–10 раз дороже, чем в других странах, даже если они производятся на одном и том же заводе. Это было трудно объяснить. Я рад объявить, что завтра в 9:00 утра в Белом доме подпишу один из самых важных указов в истории нашей страны», — заявил Трамп.

По его словам, с этого момента США будут платить за лекарства столько же, сколько страна с самой низкой ценой в мире. «С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо. Расходы на здравоохранение граждан США будут значительно снижены», — подчеркнул Трамп.