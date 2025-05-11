Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования. Об этом сообщает издание Times.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, все три финальных кандидата были женщинами, две из них были офицерами MI6», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что известна личность только одной из трех кандидатов — экс-посла Британии в Китае Барбары Вудворд, которая является ныне самой высокопоставленной женщиной в МВД. Уточняется, что ее кандидатура критикуется за то, что она симпатизирует Китаю.

Действующий глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью 2025 года после пяти лет руководства.