Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и призвал к прекращению огня.

Президент Украины назвал инициативу Москвы «хорошим знаком».

«Это хороший знак, что россияне наконец задумались о завершении войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг к реальному окончанию любой войны — это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже ещё один день. Мы ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надёжное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая. Украина готова к встрече», — добавил украинский лидер.