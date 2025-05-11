Социологи государственного ВЦИОМ спросили у россиян, каких героев войны те знают. Выяснилось, что 28% опрошенных не знают никого. А среди молодых людей, которые родились после 1992 года и выросли при Владимире Путине, никого не знает половина.

Самыми популярными среди россиян героями Великой Отечественной оказались маршалы Жуков и Рокоссовский, ставшая персонажем множества фильмов Зоя Космодемьянская и, конечно, Иосиф Сталин.

Среди прочих героев войны россияне назвали убитого в 1932 году пионера Павлика Морозова и разбившегося в 1938 лётчика Валерия Чкалова.