Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что его правительство прекратит публикацию подробностей о поставках вооружения Украине — в отличие от практики, принятой при Олафе Шольце.

«Под моим руководством дебаты о поставках оружия, калибрах, системах вооружений и так далее будут выведены из поля зрения общественности», — заявил Мерц в интервью RTL/ntv во время визита в Киев. Его слова приводит агентство Reuters.

По данным источников, решение связано с желанием сохранить «стратегическую неопределенность» и не дать России преимущества.

Ранее, находясь в оппозиции, Мерц и его партия ХДС выступали за передачу Украине ракет Taurus дальностью до 500 км, чему Шольц противился до конца своего срока.