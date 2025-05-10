Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Об этом в соцсети X написал государственный секретарь США Марко Рубио.

«За последние 48 часов я и вице-президент Ванс провели переговоры с высокопоставленными представителями Индии и Пакистана, включая премьер-министров Нарендру Моди и Шахбаза Шарифа, министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара, начальника штаба армии Асим Мунира, а также советников по национальной безопасности Аджита Довала и Асим Малика.

Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной площадке.

Мы высоко оцениваем мудрость, благоразумие и государственный подход премьер-министров Моди и Шарифа, выбравших путь мира», — написал Рубио в социальной сети X.