Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил о готовности российской стороны к санкциям. Соответствующую беседу Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как будем минимизировать их последствия и т. п. Мы этому научились. Пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая.