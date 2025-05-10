Американский президент Дональд Трамп обнаружил, что разрешение иностранных конфликтов оказалось сложнее, чем он ожидал. С таким заявлением, как пишет The Wall Street Journal, политик выступил перед группой ведущих спонсоров во Флориде.

«Он (Трамп — ред.) описал окончание конфликта в Украине как растущее разочарование, которое не даёт ему спать по ночам», — говорится в статье.

Кроме того, президент США указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что этот регион находится в состоянии войны уже тысячи лет.