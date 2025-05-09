Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая, сообщила префектура папского дома.

До этого избранный накануне на конклаве Лев XIV проведет аудиенции с дипкорпусом и международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. По приблизительным данным, после смерти Франциска 21 апреля служба печати получила более 4 тыс. запросов на аккредитацию. Первым такую встречу с представителями СМИ провел предшественник нынешнего понтифика Франциск после избрания в 2013 году.

Уже в воскресенье Лев XIV обратится с первой воскресной проповедью, а 21 мая проведет всеобщую аудиенцию.

Исходя из распространенного графика, 25 мая запланирована воскресная проповедь, а затем церемонии в двух папских базиликах — Сан-Джованни-ин-Латерано (Святого Иоанна) и церкви Богоматери Великой (Манта-Мария-Маджоре). Ранее заявлялось, что на эти даты планировались торжества по поводу 1700-летия Никейского собора (первого Вселенского) в Турции. Эти торжества задумал организовать еще 10 лет назад Франциск.