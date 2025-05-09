Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди во время мессы в Сикстинской капелле заявил, что сводить образ Иисуса Христа к роли харизматичного лидера или супергероя — значит по сути отказываться от веры.

«И в наше время Иисуса часто воспринимают лишь как выдающегося человека, харизматичную личность или своего рода супермена. Причем это касается не только неверующих, но и многих крещеных, чья жизнь в итоге становится проявлением практического атеизма», — подчеркнул понтифик.

Он также указал, что многие заменяют веру в Бога стремлением к другим формам уверенности — технологиям, деньгам, власти, успеху и удовольствию. «Часто христианскую веру считают нелепой, свойственной людям слабым или недалеким», — добавил он.