На севере Индии 24 аэропорта временно не принимают гражданские рейсы в связи с обменом ударами между Индией и Пакистаном, передает «Интерфакс».

Индийские власти, в частности, закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джодхпур (штат Раджастхан), в Лудхиане и Амритсаре (штат Пенджаб).

Со среды крупнейшие авиаперевозчики Индии, в том числе Air India, IndiGo и SpiceJet, отменили более 100 авиарейсов.

По некоторым данным, приостановку полетов гражданской авиации могут отменить в субботу.