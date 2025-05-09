Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Об этом в эфире радио Kossuth сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, политическое решение о полноценном начале в этом году переговоров с Киевом о вступлении страны в Евросоюз уже принято.

«Политическое решение принято. Это решение было принято против Венгрии, потому что мы не поддерживаем вступление Украины, а ускоренное вступление — определённо нет», — сказал Орбан.

Он добавил, что не только Венгрия, но и Словакия считает вступление Украины в Евросоюз «экономическим самоубийством».