Государства-члены Европейского союза (ЕС) подготовили проект коммюнике, похожий на инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в Украине. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет ТАСС.

«Есть проект коммюнике <…>. Он по большей части совпадает с его (Трампа — ред.) предложением о 30-дневном прекращении огня», — рассказал глава немецкого правительства.

Он выразил надежду, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность прийти через перемирие к переговорам об урегулировании в Украине.