Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Фридриху Мерцу по случаю его избрания на должность федерального канцлера ФРГ. Об этом сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность федерального канцлера Федеративной Республики Германия, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии.

Азербайджано-германские отношения имеют обширную повестку дня. Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами во всех направлениях, в частности, в области экономики, торговли, энергетики, в том числе альтернативной и возобновляемой энергии, в гуманитарной и других сферах.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Германией, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях и наполнения его новым содержанием в интересах наших народов.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вашему дружественному народу устойчивого процветания», — говорится тексте поздравления.