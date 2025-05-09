Жители населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов Тупкараганского района Казахстана сообщили о мертвых тюленях, выброшенных на берег.

Как сообщает «Казинформ», специалисты провели мониторинг побережья и зафиксировали наличие останков морских животных.

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления рыбной инспекции Конарбая Базарбаева, большинство туш находятся в труднодоступных местах, куда невозможно добраться на технике.

«Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени», — пояснил Базарбаев.

Он также сообщил, что на побережье обнаружены тушки мёртвых птиц. В связи с этим специалисты областного департамента экологии взяли пробы морской воды для лабораторного анализа.

Ранее на побережье Каспийского моря уже были обнаружены останки 88 тюленей.