Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прогрессом то, что Россия и Украина принимают участие в переговорах и предлагают «конкретные мирные планы». При этом он заявил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что «русские не участвуют в переговорах и не ведут себя добросовестно».

«И если это произойдет, то да, мы уйдем. Президент скажет, что мы выходим из этого дела. А это, на мой взгляд, будет означать, что и Россия, и Украина останутся в одиночестве, без совета и посредничества Соединенных Штатов», — заявил он.

Джей Ди Вэнс отметил, что, по его мнению, в урегулировании российско-украинской войны «есть некоторые дипломатические прорывы». «Мы должны попытаться еще немного сблизить эти стороны, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что больше не можем добиться прогресса», — заявил он.