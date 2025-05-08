Россия и Китай выступили с резкой критикой планов президента США Дональда Трампа построить масштабную систему ПРО под названием «Золотой купол».

В совместном заявлении Москвы и Пекина сказано, что такие действия носят «глубоко дестабилизирующий характер» и означают «полный и окончательный отказ» от признания взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями — одного из ключевых принципов глобальной стратегической стабильности.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обеспокоенность тем, что данный проект предполагает существенное расширение арсенала космических вооружений, включая разработку и размещение орбитальных систем перехвата. Это, по их словам, превращает космос в арену вооружённого противоборства.