Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили актуальные вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между двумя странами по текущей повестке дня, выразили уверенность в том, что исторически сложившиеся между двумя народами традиционные дружеские и братские связи будут и впредь развиваться на основе партнерских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Была отмечена важность политического диалога на уровне глав государств, обмена взаимными визитами, а также межмидовских консультаций в развитии отношений между двумя странами.

Министры обсудили также вопросы региональной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций, а также по Каспийскому морю.

В ходе телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.