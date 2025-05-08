Минобороны РФ заявило о 488 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины с начала 8 мая. По данным ведомства, Киев дважды пытался прорваться через госграницу в Курской области и атаковал позиции в районе Дзержинска в ДНР.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о 586 российских атаках, назвав «парадное перемирие Путина» фарсом.

«Согласно данным украинского военного командования, с полуночи до полудня Россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых продолжаются», — заявил он в соцсети X.