В пакистанском городе Лахор, административном центре провинции Пенджаб, произошло несколько взрывов.

Об этом, ссылаясь на источники в полиции и местных жителей, сообщает телеканал Samaa TV.

Взрывы были слышны на шоссе Уолтон в городских районах Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта. По сведениям, полученным из полиции, там упал индийский беспилотник, который был заглушен с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Разведывательный дрон размером примерно от 1,5 до 1,8 метра управлялся с территории Индии.

По словам горожан, два взрыва также раздались в центральном районе Аскари 5. Кроме того, из здания военно-морского колледжа поднимался дым.

В настоящее время на места взрывов прибыли спасатели и полиция.