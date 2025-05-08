Во время беспорядков, устроенных в Париже болельщиками столичного футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», в толпу фанатов врезался автомобиль.

Об этом сообщает газета Parisien.

Вечером на улице Христофора Колумба в толпу фанатов врезался автомобиль. Предположительно, болельщики окружили машину и пытались разбить в ней окна. Водитель, пытаясь как можно быстрее уехать, сбил трех человек. В результате наезда один из фанатов получил крайне тяжелые травмы и сейчас находится в критическом состоянии. После столкновения несколько десятков болельщиков погнались за автомобилем и подожгли его. Автомобиль взорвался, и его пришлось тушить пожарным.