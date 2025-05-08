Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Израиль отказаться от планов по расширению военной операции в Газе.

В заявлении Amnesty International отмечается, что план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является нарушением международного права.

«Правительство Израиля должно немедленно отказаться от всех недавно заявленных намерений по расширению военных операций, включая планы насильственного перемещения палестинцев в оккупированной и блокированной Газе и аннексии этих территорий. Это будет грубым нарушением международного права», — говорится в заявлении.

Отмечается, что систематические нападения на гражданское население являются преступлением против человечности, а решения о принудительном переселении уже затронули 70% территории Газы.

При этом, в организации выразили обеспокоенность тем, что Израиль планирует контролировать распределение гумпомощи в Газе.

«Заявление Израиля о намерении усилить и без того разрушительные военные действия после двухмесячной блокады, расширить незаконную оккупацию Газы и насильственно выселить палестинцев может стать последним ударом, открывающим путь к уничтожению жителей Газы, которые уже несколько месяцев борются за выживание на фоне геноцида», — отметил глава Amnesty International Эрики Гевара Росас.

Росас сказала, что план израильского правительства демонстрирует пренебрежение международным правом.

«Использование гуманитарной помощи в качестве орудия и с целью принудительного переселения, а также ее распределение на дискриминационной основе — все это является нарушением международного права», — говорится в ее заявлении.

Она требует от международного сообщества решительно осудить действия Израиля и потребовала немедленного прекращения военной операции в Газе.