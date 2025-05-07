Российские авиакомпании из-за атак беспилотников массово отменяют и задерживают рейсы. Ограничения в аэропортах коснулись более 60 тыс. пассажиров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

Наибольшие проблемы затронули аэропорты Москвы. Люди стоят в огромных очередях перед стойками информации в попытках получить информацию или сдать билет, многие спят на полу терминалов, кто-то даже ставит палатки. Некоторые ругаются с сотрудниками авиакомпаний и аэропортов, где-то происходят стычки, пишет «Дождь».

В Домодедово вместе с остальными пассажирами застряли музыканты Государственного Кремлевского духового оркестра. Они решили развлечь людей концертом.

На взлетных полосах при этом возникли пробки из самолетов, которым не разрешают вылет из-за закрытия воздушного пространства.

Один из пассажиров рейса Сочи-Москва проинформировал о том, что находится в салоне самолета уже 10 часов:

«Нас развернули из Москвы, мы там кружили 40 минут над аэропортом, потом полетели в Питер. Прилетели в час с небольшим, сейчас время начало шестого, мы до сих пор в самолете <…> Кому-то уже плохо стало. Народ начинает возмущаться. Реально держат нас тут как заложников».