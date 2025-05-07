Американский лидер Дональд Трамп подписал прокламацию, которой объявил 8 мая в США Днём победы во Второй мировой войне.

«Я, Дональд Дж. Трамп… в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединённых Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днём ​​празднования Дня победы во Второй мировой войне», — говорится в сообщении администрации Белого дома.

Президент указал на то, что США чтят память всех, кто погиб в этой войне. Также он подтвердил приверженность Соединённых Штатов к сохранению безопасности, процветания и свободы Америки и всего мира.