Я уже не раз говорил этим политическим близнецам — Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну: хватит собирать наивные или кажущиеся наивными аудитории и рассказывать им что-то с серьезным выражением лица.

С данным заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Имеете что сказать? Повторяю, давайте говорить в прямом эфире, о чем хотите! Можем поговорить о переговорах по Карабаху, можем поговорить об отсрочке войны, о чем хотите. Сколько они могут тайно то тут, то там собираться по разным темным углам и делать какие-то заявления? Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Левон Тер-Петросян, имеете что сказать? Снова повторяю, давайте проведем дебаты в прямом эфире. Почему отказываетесь? Если Кочаряну, Саргсяну или Тер-Петросяну есть что сказать, то я снова повторяю, что приглашаю провести дебаты в прямом эфире — они втроем против меня одного!», — отметил армянский лидер.