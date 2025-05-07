В Сикстинской капелле стартует конклав, участники которого должны выбрать нового Папу Римского.

Для победы кандидату необходимо набрать две трети голосов. В первый день проходит один тур голосования. Если нового понтифика не изберут, то в следующие дни голосования проходят четыре раза в день.

Конклавы длятся по-разному, сообщает РБК. Так, выборы папы римского Франциска стали одними из самых быстрых за историю папства — его выбрали уже на второй день, за пять раундов. Самый продолжительный конклав продлился почти три года (с ноября 1268 по сентябрь 1271 года), в течение которых скончались трое выборщиков. Понтифик Григорий XV для избежания очередных затянутых выборов ввел правила, которые изолировали избирателей; отсюда и термин «конклав» (в переводе с латыни «запертый на ключ»).

После каждого этапа бюллетени сжигают в печи с добавлением химикалий (раньше для этого применяли влажную или сухую солому), которые окрашивают дым в черный или белый цвет. Появление белого дыма из трубы над капеллой означает, что понтифик избран.

Если нового папу не смогут выбрать в течение трех дней, голосование приостанавливают на день и этот промежуток времени кардиналы проводят в молитве. Если нового понтифика не выбирают после 33 туров, то кардиналы оставляют только двух кандидатов. В отличие от предыдущих туров фавориты не имеют права голосовать.

Когда один из кандидатов получает необходимое большинство, его задают вопрос: «Принимаешь ли канонический выбор тебя верховным первосвященником?» После утвердительного ответа задают второй вопрос, какое папское имя тот выбирает. Хотя понтифик — преемник основателя Римско-католической церкви Святого Петра, никто из новоизбранных не берет себе это имя. Отчасти чтобы избежать сравнений, а отчасти из-за пророчества, что новый Папа по имени Петр появится перед концом света.

Если избранный кандидат не рукоположен в епископы, то глава коллегии кардиналов (декан) должен его посвятить в этот сан. Затем понтифик спускается в так называемую комнату плача, где переодевается в папскую одежду — белую сутану (длинное платье с рукавами на пуговицах и со стоячим воротником), короткую накидку на плечи — моццету и красную столу (расшитую ленту).

Далее выборщики по очереди подходят к новому папе — прикладываются к стопе, перстню с изображением рыбы и к устам. Кардиналы вместе с ним выходят на балкон собора Святого Петра, называют имя понтифика и представляют его народу. А папа совершает благословение Urbi et Orbi («к городу Риму и к миру»). Он принимает поздравления, после чего процессия направляется в собор Святого Петра. Там понтифик принимает еще один акт поклонения в присутствии иностранных делегаций.