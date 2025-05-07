Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего первого зарубежного визита на этом посту заявил, что все страны — участницы Европейского союза должны увеличить расходы на оборону, передает ТАСС.

«Сегодня Европа вновь сталкивается с серьезными вызовами, прежде всего, она должна стать более безопасной», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Мы сможем справиться с этими вызовами только в том случае, если Франция и Германия будут еще теснее сотрудничать, чем в прошлом, а также найдут компромиссы и будут добиваться прогресса вместе с нашими европейскими друзьями и соседями. Вот почему Макрон и я договорились о новом франко-германском старте для Европы», — констатировал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Берлин и Париж примут совместные меры по дальнейшему укреплению безопасности и обороноспособности Европы, а также по дальнейшему укреплению европейской опоры в НАТО. «Это также двустороннее сотрудничество в области вооружений, которое мы будем углублять и ускорять, а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами. Чтобы добиться этого, нам придется еще больше увеличить расходы на оборону во всех государствах — членах [ЕС]. Только таким образом мы сможем постепенно закрыть пробелы в нашем военном потенциале и продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине», — отметил Мерц.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку Германии и Франции, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине дипломатическим путем.