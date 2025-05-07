Временные ограничения в работе мобильного интернета будут наблюдаться до 10 мая включительно, пока в Москве находятся зарубежные гости.

Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем. В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета», — заявил представитель Кремля.