Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с эскалацией между Индией и Пакистаном и призвало стороны к благоразумию и отказу от односторонних шагов.

В заявлении подчёркивается, что атака Индии, совершённая накануне вечером, создаёт риск полномасштабной войны. Анкара осудила провокационные действия и удары по гражданскому населению и инфраструктуре.

Турция поддержала призыв Пакистана к расследованию теракта 22 апреля и выразила надежду на скорейшую деэскалацию и создание механизмов для предотвращения подобных инцидентов, включая меры в сфере борьбы с терроризмом.