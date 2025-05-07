8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-18, днем — ​​23-28° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах в течение дня ожидаются кратковременные осадки и грозы. В отдельных местах возможны ливни и град, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем — ​​24-29°, в горах ночью 5-10, днем — ​​15-20° тепла.