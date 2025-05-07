Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, якобы Индия имела разведданные о «планирующихся новых атаках террористов из Пакистана» и, осуществив операцию «Синдур», воспользовалась своим правом предотвратить их.

«Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что надвигаются новые нападения на Индию. Таким образом, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их», — сказал он.

По его словам, индийские военные в ходе операции «Синдур» «сосредоточились на ликвидации террористической инфраструктуры и обезвреживании террористов, которые могли быть переправлены в Индию».

Также Индия имела разведданные о якобы «планирующихся новых атаках террористов из Пакистана».