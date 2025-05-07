Генерал-лейтенант ВС Пакистана Ахмад Шариф заявил, что в ходе атак Индия целенаправленно наносила удары по мирному населению.

Как сообщает Daily Pakistan, выступая на пресс-конференции, Ахмад Шариф рассказал, что Индия нанесла удары по мечетям:

В Ахмадпур-Ист были нанесены удары по мечети «Субхан Аллах», в результате чего погибли 13 человек, ранены 37 человек.

Возле Музаффарабада обстрелу подверглась мечеть «Билал», где погибли трое, ранены двое.

В Котли удар пришёлся по мечети «Аббас», двое погибших, двое раненых.

В городе Муридке обстреляна ещё одна мечеть — трое погибших, один ранен.

В Сиалкоте, несмотря на обстрел, жертв и материального ущерба нет.

В Шакаргархе также нет погибших, но повреждена одна медицинская машина.