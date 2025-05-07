Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС страны ликвидировали пять истребителей Индии, когда отражали удар по территории своей страны.

Как передает Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности, речь идет о трех истребителях Rafale, одном МиГ-29 и одном Су-30.

Гендиректор управления по связям с общественностью (ISPR) оборонного ведомства генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри подчеркнул, что все самолеты индийских ВВС были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. Он добавил, что сейчас на линии контроля, заменяющей границу двух стран, идут интенсивные перестрелки.

Кроме того, по данным газеты Daily Pakistan, пакистанская армия уничтожила штаб 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса ВС Индии, одного из ключевых формирований, задействованных в операциях на передовой. Также был нанесён удар по индийскому военному посту на линии контроля, и в результате нанесённого ущерба индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора в Кашмире.