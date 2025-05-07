Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о готовности государства прекратить военные действия в отношении Индии. Это произойдет, если Нью-Дели перестанет наносить удары.

Такое заявление пакистанский министр сделал в эфире телевидения Bloomberg.

Хаваджа Асиф напомнил, что Исламабад не планировал никаких военных действий против Индии. Государство, по его словам, лишь отвечает на агрессию противника.

«Если Индия отступит, мы готовы завершить военные действия. Но пока мы атакуем», — заключил министр.

Гендиректор Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия атаковала страну ракетами в трех местах: Бахвалпуре, Музаффарабаде и Котли. Объектами, якобы, стали мечети и другая инфраструктура. Пострадали мирные жители.