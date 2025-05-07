Недопустимы попытки пересмотра итогов войны, принижения роли народов наших стран в общей Победе, а также оправдания и прославления нацистских преступников и их пособников, которые боролись против антигитлеровской коалиции, сотрудничали с нацистским движением и совершали военные преступления и преступления против человечности.

Об этом говорится в сообщении для СМИ Совета постпредов стран Содружества по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Отмечается, что эта знаменательная дата имеет огромное историческое и нравственное значение, являясь символом героизма, самоотверженности и единства народов.

«Победа – наше общее достояние и священная память, она живет в сердцах миллионов людей по всему миру. Мы с глубоким уважением относимся к подвигу представителей всех народов, сражавшихся плечом к плечу против фашизма, гордо чтим память о героизме народов наших государств, внесших решающий вклад в разгром нацизма», — отмечается в сообщении.

При этом в сообщении сказано, что для сохранения международного мира и безопасности необходимо совместными усилиями противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, пропаганде расизма, религиозной дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях.

«4 марта 2025 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция 79/272 «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны», – главными соавторами которой выступили наши страны. Этот документ подтверждает неизменную приверженность недопущению реабилитации нацизма, искажению истории и поддержанию глобальной стабильности», — говорится в сообщении, которое приводит пресс-служба Исполкома СНГ.