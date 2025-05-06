Армия Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению ударов по международному аэропорту столицы Йемена Саны, который находится к северу от города, сообщает The Jerusalem Post.

По данным местных СМИ, израильская авиация также атаковала электростанцию на юго-востоке Саны и цементный завод к югу от столицы.

Ранее ЦАХАЛ обнародовала призыв ко всем, кто находится в районе аэропорта столицы Йемена, срочно покинуть эту зону. The Jerusalem Post поясняет, что это первое предупреждение со стороны израильских военных; перед предыдущими шестью ударами по целям в Йемене ЦАХАЛ подобных объявлений не делал.