Спустя неделю после начала второго срока президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об этом администрацию, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Были отменены 11 рейсов, гружёных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направлявшихся в Украину», — говорится в публикации.

По словам источника агентства, приказ поступил из офиса шефа Пентагона Пита Хегсета.

Как отмечается, о решении министра обороны не знали также высокопоставленные лица нацбезопасности США.